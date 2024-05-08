Güzel bir gün oldu

Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nda düzenlenen Özel Bahar Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Zerrin Üstel, etkinlik çerçevesinde eğitim ve iş okulu yetkililerinden okuldaki son çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Üstel, Dokuma Atölyesi'nde çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı, onlarla sohbet etti.

Zerrin Üstel, "Özel çocuklarımıza sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürütülen her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üstel, özel eğitim alan çocukların, potansiyellerini üst düzeye çıkarmalarına, topluma katılımcı bir şekilde katkıda bulunmalarına ve daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Üstel, ayrıca farklı atölye çalışmaları sayesinde özel çocukların ilgi duydukları alanlarda gelişimlerini sağlayarak, bu çalışmaların gelecek yaşantılarında hayatlarının bir parçası olacağını vurguladı ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sibel Tatar’a çakıstes ve turşu hediye edildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda düzenlenen Özel Bahar Şenliği’ne katıldı.

Açıklamaya göre, Sibel Tatar, öğrencilerle birlikte mutfak atölyesinde pizza yaptı.

Sibel Tatar’a okul öğrencileri tarafından yapılan çakıstes ve turşu hediye edildi.