Geçmiş günler yad edildi 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu’nun, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği program kapsamında, ülkede bulunan Türk sinema sanatçısı Ediz Hun ve eşi Berna Hun ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’ndan iki buçuk ay önce ödül almak için ülkeye gelen ve Kıbrıs Türk Kuvvetler Alay Komutanlığı’nı da ziyaret eden Ediz Hun’u, eşi Berna Hun ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ediz Hun ise konuşmasında 6 Mayıs 1974’te Türkan Şoray’la birlikte Kıbrıs’a geldiklerini belirterek, 50 yıl sonra aynı gün adaya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ediz Hun, rahatsızlığı nedeniyle Kıbrıs’a gelemeyen Türkan Şoray’ın selamlarını iletti.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ediz Hun, Barış Harekatı’nın 50’nci yılı nedeniyle şehit yakınları ve gazilerle ile bir araya geldi

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu, Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılı nedeniyle Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ediz Hun’un katıldığı anma programı düzenledi.

Ediz Hun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Ortaköy Askeri Gazinosu’nda yer alan program çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin ve eşi Ebru Keskin, Ediz Hun ve eşi Berna Hun ile şehit yakınları ve gazileri kapıda karşıladı.

Program, toplu anı fotoğrafıyla sona erdi.

Mücahitler Derneğini ziyaret etti

Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla KKTC’de bulunan Barış Harekatı gazileri, şehit aileleri ile sinema sanatçısı Ediz Hun, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Aralarında sanatçı Türkan Şoray’ın da yer aldığı ve 1980’li yıllarda çekilen bir fotoğraf da, sağlık sorunları nedeniyle KKTC’ye gelemeyen Şoray’a iletilmek üzere takdim edildi.