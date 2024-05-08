Devamı gelmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kamuya 20 engelli daha istihdam edileceğini açıkladı.

Kamuya 17 yıl sonra 2023 yılı Mart ayında 30 engelli birey istihdam edilirken, son 18 yılda işe alınan kişi sayısı 50 oldu.

Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği heyetini kabulünde Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla 20 engellinin daha kamuya istihdam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, Günay Kibrit başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği heyetini kabul etti.

Bakan Gardiyanoğlu, özel gereksinimli bireylerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en hassas noktası olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, çalışma yaşamında engelli istihdamının artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kamuya yıllar sonra, UBP-DP-YDP hükümeti döneminde 30 engelli istihdamı yapıldığını anımsatan Bakan Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla 20 engellinin daha kamuya istihdam edileceğini kaydetti.

Kibrit: Yol haritası belirleyeceğiz

Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Kibrit de Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması” projesi hakkında Gardiyanoğlu’na bilgi verdi. Günay Kibrit, projenin hedeflerini içeren dosyayı Bakan Gardiyanoğlu’na sundu.

Projenin 30 ay boyunca yürütüleceği bilgisini veren Kibrit, 64/1993 sayılı “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdamı” metni doğrultusunda, engeli bulunmayan her 25 çalışana karşılık, en az bir tane engelli birey istihdamı yapma yükümlülüğü olduğunu anımsattı.

Kibrit, kamu kurumları, belediyeler ve özel işletmeler ile engelli bireyler nezdinde geniş kapsamlı araştırma yapılacağını ve elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda engelli bireylerin çalışma hakkının önündeki engellerin tespit edileceğini belirtti.

“20 kamu sektörü, 50 özel sektör kurumu ve tüm yerel yönetimleri kapsayacak engelli istihdamını araştıran geniş çaplı bir araştırmanın ortasındayız" diyen Kibrit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile proje kapsamında neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi, Gardiyanoğlu’ndan bu konuda destek isteyen Kibrit, engelli haklarıyla ilgili faaliyet gösteren 11 sivil toplum örgütünün katılımıyla bir platform oluşturduklarını ve araştırmadan çıkacak sonuçlara göre, yol haritası belirleyeceklerini kaydetti.