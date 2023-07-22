‘Her zaman yanımızda’

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Servet Akacan, yeniden Başkan seçilmesinden dolayı ilk ziyaretlerini Diyalog Medya Grubuna yaparak, önümüzdeki sürece yönelik hedeflerini anlattı.

Akacan, “Bu ziyaretin bir nedeni de basın gününüzü kutlamaktır” diyerek, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Reşat Akar ise Güzelyurt’un özel bir bölge olduğunu belirterek, yarım kalan hastane inşasının tamamlanması ve narenciyeye sahip çıkılması dileğinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023, 10:36