Hür-İş’ten son çağrı

Afet İLBAN

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), net 15 bin 750 TL olarak belirlenen asgari ücrete itiraz etti. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, itiraz dilekçesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a iletmek üzere Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan’a teslim etti.

Serdaroğlu, Bakan Taçoy’un, en geç salı gününe kadar masayı toplaması ve yeniden asgari ücretin belirlenmesi arzusunda olduklarını belirtti.

Hür-İş yetkilileri, itiraz öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, kamuda yetkili KTAMS, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS temsilcileri de katılarak, destek verdi.

Basın açıklamasının ardından asgari ücrete itiraz dilekçesi verildi. Sendika yetkilileri, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile basına kapalı görüşme yaptı.

Serdaroğlu: Mayıstan beri tiyatro başlatıldı

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu bakanlık önünde yaptığı konuşmada, “asgari ücretle geçinen emekçiler için açlık sınırının altında bir rakam belirlendiğini kaydetti.

“15 bin 750 TL’lik net asgari ücretle bırakın geçinmeyi, yaşanılamaz bile…” diyen Serdaroğlu, masada işçiyi temsil eden sendika ve kamuda yetkili diğer sendika başkanları ve temsilcileri ile birlikte belirlenen ücrete itiraz edeceklerini söyledi.

