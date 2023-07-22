Kesintiler halkı çileden çıkardı

Serdar ŞENGÜL

Elektrik Kurumu’nun, kavurucu sıcaklarda ‘trafo bakımı’ gerekçesiyle uzun süreli elektrik kesintilerini devam ettirmesi halkı gerdi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Barış Harekatı’nın 49’uncu yılında elektrik çilesinin devam etmesini siyasetin başarısızlığına bağladı. Kesintiler yüzünden elektrikli aletlerin arızalandığını belirten vatandaşlar “hem bu sıcaklarda bizlere işkence çektiriyorlar, hem de kullandığımız aletlerin bozulmasına yol açıp bizleri zarara uğratıyorlar” dedi. Vatandaşlar, kablo ile elektrik gelinceye kadar farklı çözümlerin üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeni Ercan’da kesinti oldu

Öte yandan Yeni Ercan Havalimanı’nda da elektrik kesintisi yaşandı. Uzun süren kesinti nedeniyle işlemler yapılmadı, rötarlar yaşandı. Haftanın son günü olması nedeniyle yoğun olan havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular perişan oldu.

Ne dediler…?

Ahmet Aydıner

“KKTC kurulalı 49 yıl oldu ve biz hala elektrik kesintileriyle uğraşıyoruz. Aşırı sıcaklar bizi kavururken, biz nereye kaçacağımızı bilmiyoruz. Gece gündüz demeden ve haber vermeden elektrikleri kesiyorlar. Evinde yaşlı, çocuk, hastası olanlar var. Bu insanlar nereye gitsin. Bizim elektrik çilemiz ne zaman bitecek.”

Musa Beştaş

“Güzel ülkede birçok sorun var. Her ay 3 bin lira para ödüyoruz ancak Elektrik Kurumundan yeterli hizmet alamıyoruz. Aşırı sıcaklarda ya da soğuk havalarda elektriksiz kalıyoruz. Bu sorun bitmiyor. Yıllardır çözülemiyor ve nedenini idrak edemiyoruz. Neredeyse 2024 yılına geldik halen daha ilkel çağda yaşıyoruz. Yazık, günah. Bu ülkede gerek altyapı, gerek yollar gerekse enerjiyle ilgili ciddi adımlar atılmalı.”

Topel Geçirmez

“Hava o kadar sıcak ki dayanmak mümkün değil. Alışverişe çıkıyoruz ya da bir iş için dışarı çıkıyoruz. Bir an önce evimize dönüp serinlemek istiyoruz, bir bakıyoruz elektrik kesik. İşte o an gerçekten cinnet getirecek noktaya geliyoruz. Bıkmış durumdayız. Hadi biz bir şekilde idare ediyoruz hastalar, çocuklar ne olacak. Mesele Diyalog’ta okudum, ucuza gemiyle elektrik alma imkanını reddetmişler. Neden böyle bir şey yaptılar. Bizi bu çileyi yaşamaya mahkum ettiler.”



Alev Özgürün

“Her ay faturalarımı düzenli ödüyorum. Kalp hastasıyım, klimalı bir ortamda olmam lazım. Doktorlarım da bunu tavsiye ediyorlar. Ancak kesintilerden dolayı 44 derece sıcağa maruz kalıyorum. Bana bir şey olursa hesabını kim verecek. Bize yazık, artık bu sorunu çözsünler.”

Yakup Tel

“İşlerimiz aksıyor, evde huzurumuz kalmıyor. Hem maddi kayba uğruyoruz hem de sağlığımız tehlikeye giriyor. Yıl olmuş 2023 biz hala daha mumla aydınlanıyoruz. Artık bu sorunu çözmek için harekete geçilmesi gerekiyor. Yetkili ve bilgili kişiler bir masa etrafında toplanıp, bu duruma çare bulmalıdır.”



Saniye Kargı

“Elektrik çilesi bizi canımızdan bıktırdı. Ani kesintilerden dolayı buzluklarımız, cihazlarımız bozuldu. Seçim zamanı vatandaşa onlarca söz veriyorlar ama hiçbirini yerine getirmiyorlar. Her şey pahalı, elektrik faturaları kabarık ama hizmet yok. Bu insanlar ne yapsın, nereye gitsin.”

İsmail Karabenli

“Güzelyurt’ta yaşıyorum. Elektrik kesintilerden dolayı televizyonum yandı, bu nedenle sokağa savurdum. Bu ülkede hiçbir şey olmaz. Bu halk sokağa çıkmazsa, gerekli mercilerin kapısına dayanmazsa sorunlar çözülmez. İnsanlar artık sesini çıkarmalı ve hakkını aramalıdır. Ayrıca maden yeterli elektrik üretimi yok, alternatif enerji yollarını oluştursunlar. Bu konuda da bir adım atılmıyor. Bu yüzden bu ülkeden bir şey olmaz. Halk zamlara, kesintilere ve birçok soruna alıştı, o yüzden sesi çıkmıyor.”

Ali Yaman

“Hayvancıyım, üretmeye çalışıyorum ama elektrik kesintilerinden dolayı işlerim aksıyor. Kesintilerden kurtulmanın bir yol var mı bilmiyorum. Ne olacak bu ülkenin hali belli değil. Umudum kalmadı. “

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023, 10:35