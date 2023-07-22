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‘Bakım yapmayız’

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Kıb-Tek trafo merkezlerine polis gönderildi, El-Sen tepki gösterdi

‘Bakım yapmayız’
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen),  tüm bölgelerdeki şalt sahaları ile Teknecik Santrali’nin girişine yerleştirilen polis çekilmediği sürece hiçbir arızayı müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Sendika adına açıklama yapan El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, trafo odalarıyla Teknecik’teki arızaları gidermeye gittiklerinde polis engeliyle karşılaştıklarını savundu. Tuğcu, “Bu uygulama sonlandırılmadığı sürece Kıb-Tek personeli tarafından şalt sahalarındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacak” dedi. Tuğcu, Şalt Sahaları, Trafo Odaları ve Teknecik’e polisin yerleştirilmesinin sorumlusunun Kıb-Tek Genel Müdürünün olduğunu ileri sürerek, eleştirdi. 

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