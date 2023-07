Mavi sulara uğurlandı

Doğal hayatın korunması adına yaptığı farkındalık çalışmaları ile öncü bir rol üstlenen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavisi tamamlanan bir kaplumbağayı daha yeniden mavi sulara uğurladı. Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleşen etkinliğe, Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Yarbay Serdar Bekem, Deniz Üsteğmen Eyüpcan Arslan, kurtarıcısı Deniz Teğmen İbrahim Çengel, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Merit Otelleri’nin misafirleri ve yöneticileri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar katıldı.

Deniz Teğmen İbrahim Çengel tarafından bulunan ve Michelangelo ismi verilen 1- 2 yaşlarındaki Caretta caretta türü dişi, iribaş deniz kaplumbağası, plastik torba dolanması nedeni ile uzun süre beslenememiş ve buna bağlı olarak sıvı kaybı yaşamış olarak merkeze getirildi. Michelangelo, üç haftalık tedavi ve gözlemlerin ardından sağlığına kavuştu.

Kara: Canlılarla birlikte bir yaşam mümkün

Deniz canlılarının, plastik atıklardan olumsuz olarak etkilendiğini belirten Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Atık miktarının hızla arttığı günümüzde, ulaşabildiğimiz deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak tespit edilemediği için sağlığından, hatta hayatından olan canlıların var olduğunu bilmek, bu işe gönül veren her birey gibi bizleri de derinden üzüyor. Meritta ailesi olarak, diğer canlılarla birlikte bir yaşamın mümkün olduğunu benimsiyor ve adımlarımızı buna göre atmaktan vazgeçmiyoruz” dedi. İyileştirip doğal yaşama kazandırdıkları her kaplumbağa ile daha fazla bireye farkındalık kazandırdıklarını ifade eden Kara, “Yardıma muhtaç kaplumbağaları tespit eden, bizlere güvenip bu canlıları emanet eden, iyileşme sürecine evlat edinerek katkı sağlayan ve denize uğurlarken mutluluğumuzu paylaşan herkese gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.