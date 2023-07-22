Alaminyo Şehitleri, Değirmenlik’te yer alan Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenen törenle anıldı.

Törene; şehit aileleri, Meclis Başkanı Zorlu Töre, askeri erkan ile diğer yetkililer ve köylüler katıldı.

Şehitler Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü. Tören ardından Değirmenlik Lisesi öğrencisinin şiir okuması ve konuşmalarla tamamlandı.

Törende konuşan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, tüm şehitleri andı, “Acılarını içimize gömdük, tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

Milli mücadele yıllarını anlatan Karavezirler, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteğiyle devletini kurduğunu ve bugün huzur içinde yaşadığını söyledi.

Rumlara, şehitleri andıkları bu günde “geliniz adamızı barış adası yapalım, huzur refah içinde yaşayalım” çağrısı yapan Karavezirler, ailelere başsağlığı diledi, Mücahitler ile Mehmetçik’e şükranlarını sundu, “unutmadık unutmayacağız” dedi.

Töre: 20 Temmuz’da adaya barış geldi

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Kıbrıs Türk halkının zor yıllarını anımsattı, silahsız soydaşlarının kurşuna dizildiğini ve Rumların bunu “kahramanlık” sandığını söyledi.

Töre, 20 Temmuz’da Türk askerinin adaya gelmesiyle adaya barış geldiğini ve bir daha asla geri gitmeyeceğini ifade ederek, Kıbrıs üzerinde oyunlar oynandığını ancak burasının KKTC olduğunu, Türk toprağı olduğunu ve devletten vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

“Bağımsızlık, egemenlik, bayrak devlet esastır, bayrak inmez” ifadelerini kullandı, tüm şehitleri andı, saygılar sundu.

