Artık yeter

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’yı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve beraberindeki heyeti kabulünde Tatar, adanın gerçeklerine göre siyaset yapılması gerektiğini kaydederek, yaklaşık 50 yıl federasyon temelinde çözüm için müzakere edildiğini, Annan Planı’nda Türk tarafının ‘evet’, Rum tarafının ‘hayır’ demesine rağmen Kıbrıs’ın tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alındığını söyledi.

Lozan ve Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında Türk-Yunan dengesinden bahsedildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliği’ne Kıbrıs’ın alınmasıyla dengelerin bozulduğunu belirtti.

Çoğunluğun azınlığı yöneteceği tek egemenliği kabul etmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmekle zaman kaybetmek yerine yeni siyaseti ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk milleti için Kıbrıs’ta kara parçası yanında, deniz ve hava sahasındaki güvenlik meselesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm engellemelere rağmen KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da konuşmasında zulüm gören Kıbrıs Türkü’nün 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı ile barışa ve özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Töre: Allah bizi bir daha ayırmasın

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’yı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, SP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya kabulde yaptığı konuşmada Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun da selamını getirdiğini ifade ederek Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında "mutlu" Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına aldığına işaret ederek, Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle 1878’den sonra Türk askerinin bir kez daha bir şafak vakti Kıbrıs’a geldiğini söyledi ve “Allah bizi bir daha ayırmasın” dedi.

Türk ordusu Ada'da Kıbrıs Türk halkının da güvencesi olduğunu vurgulayan Töre, bu güvence ile yola devam edeceklerini belirtti.

