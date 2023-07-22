Ders çıkarılmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ercan Havalimanı yeni terminal binasının ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, projenin uzayan yapım sürecinden herkesin gereken dersi çıkarması gerektiğine işaret etti.

Özersay, yazılı açıklamasında, 10 yıllık yapım sürecinde Ercan Havalimanı konusunun “Türkiye-KKTC ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini ve negatif bir gündem maddesi” olduğunu savunarak, bu geçen yıllar içerisinde yaşananlardan hareketle KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gereken dersi çıkarması gerektiğini kaydetti.

“Bundan sonraki olası başka büyük projelerde, yap-işlet-devret modellerinde bu yaşadığımız acı tecrübeyi akılda tutmalıyız” diyen Özersay, Ercan’ın, ilk ve en büyük kamu-özel ortaklığı adımı olduğunu işaret etti.

İhaleyi alan şirketin yatırımı yapmak yerine önce mevcut Ercan’ı işletip oradan elde edeceği gelirle yatırımı yapmak yoluna gittiğini, yapım sürecinin 10 yıla uzamasındaki en önemli etkenlerden birisinin de bu olduğunu ifade eden Özersay, bunun dışındaki ihale ve sonraki süreçte yaşananları özetledi ve şu görüşünü paylaştı:

“Bundan sonraki olası başka büyük projelerde, yap-işlet-devret modellerinde bu yaşadığımız acı tecrübeyi akılda tutmalı ve dikkate almalıyız. Umarım bundan sonrasında Ercan Havalimanı Türkiye-KKTC ilişkilerinde pozitif bir gündem maddesine dönüşür.”

