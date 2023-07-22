Mücahitler Marşı İstanbul’da çalındı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünde resepsiyon düzenledi.

Beşiktaş'taki Yıldız Parkı Çadır Köşkü'nde düzenlenen resepsiyona İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile askeri yetkililer, Kıbrıs gazileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Erenköy mücahitlerinden Özmen İkibiroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gönderdiği mesajı okudu.

Resepsiyonda konuşan Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray ise Kıbrıs'ta Türklere karşı girişilen Rum mezalimini, EOKA terör örgütünün katliamlarını, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunu ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı.

Kıbrıs Türklerinin, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Eray, "Bugün birilerinin telaffuz ettiği gibi Kıbrıslı değil, Kıbrıs Türkü'yüz. Kanlarıyla, bayrağı bayrak, Kuzey Kıbrıs'ımızı bize vatan yapan Mehmetçiklere, Mücahitlere ve ana vatanımıza sonsuz şükran borcumuz vardır. Dünyaya ve özellikle Kıbrıs'ta ve Türkiye'de duyması gereken herkese haykırıyoruz ki, o bayrak gönderden indirilemeyecek, KKTC, Güney Kıbrıs'a yamanamayacaktır." dedi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Mücahitler Marşı"ndan bir bölüm okudu.

Resepsiyon "Mücahitler Marşı", "Türk Marşı" ve kahramanlık türküleri eşliğinde verilen ikramla sona erdi.

