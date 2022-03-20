Paraları güneyde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, Güney Kıbrıs’a geçmelerine yardımcı olmak amacıyla 5 kişiyi askeri bölgeye götüren zanlı Ömer Göz, önceki gün tespit edilerek tutuklandı. Zanlı, polisteki ifadesinde 5 kişiden aldığı parayı Güney Kıbrıs’ta başka bir şahsa verdiğini iddia etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Ömer Göz’ün daha önceden tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice ve Atashile Dorcas isimli şahısları para karşılığı EP 323 plakalı araçla ile askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu şahıslardan paraları alıp Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi.

Hem boyacı hem korsan taksici

Polis söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlının ülkede boyacı olarak çalıştığını ve korsan taksicilik yaptığını da belirtmesi üzerine bu bağlamda da araştırma yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.