Tümü enkaz altında kaldı

Rusya-Ukrayna savaşında 25’inci gün geride kalırken, saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri Mariupol oldu. Mariupol saldırıların ardından harabeye döndü. Kentte; sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve birçok binanın hasarlı olduğu görüldü.

Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya’nın Mariupol’deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 25 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol'de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus orduları için kritik bir öneme sahip olan Mariupol’de, önceki gün yaklaşık 400 sivilin sığındığı bir sanat okuluna saldırı düzenlendiği duyuruldu. Şehir konseyi tarafından yapılan açıklamada binada yaklaşık 400 sivilin olduğu belirtilirken ölü ya da yaralı sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Şehir konseyinden yetkililer binanın yıkıldığını ve enkaz altında insanlar olduğunu da duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı" dedi.

Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz”değerlendirmesinde bulundu. Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını söyledi.

Rus ordusu sanat okulunu vurdu

Diğer taraftan, sivil bölgeleri de hedef alan Rusya, Mariupol'de bir okulu vurdu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" denildi.

Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiği bildirildi.

Rusya ilk defa kinjal füzesi kullanıldığını açıkladı

Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya saldırısında ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için kullanılan büyük bir yeraltı deposu hedef alındı. Bakanlık deponun hipersonik füzelerle imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca Odessa yakınlarında Ukrayna ordusuna ait radyo ve keşif merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi.