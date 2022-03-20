Kendini yaktı

Suna ERDEN

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Çağrı Demirkıran, üzerini aramak isteyen polislere direndi, elindeki uyuşturucu maddeyi yere attı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı Mahkemeye meselenin olgularını aktardı. 18 Mart 2022 tarihinde saat 21.45’te, Narkotik ve Kacakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polisler Lokmacı Kara Kapısından KKTC’ye giriş yapan Lefkoşa’da sakin zanlı Çağrı Demirkıran’ın tavır ve hareketlerinden şüphelenildiğini belirten polis, gerekli kontrolü yapmak için yanına gittikleri esnada, zanlının direnç gösterip sol elinde tutmakta olduğu yaklaşık 2 gram ağırlığındaki “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri yere attığını söyledi.

Polis, olayın akabinde konu maddeler emare zapt edilmiş olup zanlının makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirti. Polis memuru Sakallı tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, emare olarak alınan maddenin analiz için laboratuvara gönderileceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.