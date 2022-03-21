Müzik ziyafeti sundu

Merit Park Hotel’in bünyesinde bulunan Letafet Lounge Bar, bu hafta sonu da misafirlerine eğlenceli anlar yaşattı. Letafet Lounge Bar’da sahne alan Korhan Saygıner enerjisi ve birbirinden güzel parçalarıyla adeta hayranlarını büyüledi.

Saygıner, bir birinden güzel ve dillerden düşmeyen parçalarını seslendirerek romantizmi ve heyecanı doruklara çıkardı.

Eğlencenin zirvede olduğu gecede Saygıner, sevenlerine zaman zaman duygusal anlar yaşatırken, hareketli şarkılar ile de bol bol dans ettirdi. Korhan Saygıner, enerjisiyle izleyicilerin gönlünde taht kurarken, konuklarla birlikte şarkılar söyledi.