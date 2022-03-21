Maxim Royal’de eğlence zirve yaptı

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının iddialı mekanı Maxim Royal’de sahneye çıkan ünlü şarkıcı Altay, konuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Kendine özgü giyim tarzı ve şarkıları ile Kuzey Kıbrıs’ta da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Altay’a hayranları büyük ilgi gösterdi. Şarkılarının neredeyse tamamını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Altay, enerjisi ve esprileriyle de büyük alkış aldı. ‘’Sol Yanım’’ şarkısıyla piyasalara imzasını atan Altay, Maxim Royal misafirlerini coşturdu.

Altay, gelen istek parçaları da geri çevirmezken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.