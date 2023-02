Herkes seferber oldu

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin 10 ilinde büyük bir yıkıma yol açan deprem nedeniyle can kayıpları artarken, KKTC ana vatanda destek olmak için seferberlik başlattı. Tüm belediyeler afet bölgelerine gönderilmek üzere yardım malzemesi topladı. İlk etapta gıda, kıyafet, koruma malzemesi, soba, hijyen malzemeleri ve içme suyundan oluşan 14 TIR’lık yardım malzemesi afet bölgelerine ulaştırıldı.

Diğer yardımların ise bugün yola çıkarılacağı belirtildi.

Bu arada Mağusa gönüllüleri olarak adlandırılan 13 kişilik grup toplanan yardım malzemelerini Kahramanmaraş’a götürmek için yola çıktı.

Lefkoşa her zaman yanınızda

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) “Lefkoşa Her Zaman Yanınızda” yardım kampanyası ise bugün yeniden başlıyor.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda LTB tarafından ilk gün başlatılan kampanyada yurttaşlar, kurum ve kuruluşların destekleriyle bir TIR yardım toplayan belediye, yetkililerle yaptığı temaslar neticesinde yardım kampanyasına yarın yeniden başlıyor.

LTB’nin ilk gün tecrübesi sonucunda yaptığı değerlendirmeyle Küçük Kaymaklı Özker Özgür Caddesi’nde bulunan Merkez Lefkoşa (Açık Pazar alanı), Afet Yardım Merkezi olarak belirlendi.

Belediye tarafından düzenlenen “Lefkoşa Her Zaman Yanınızda” yardım kampanyası yeniden başlıyor.

Yardımlar sabah 08.30 ile akşam 19.00 arasında Merkez Lefkoşa’da oluşturulan Afet Yardım Merkezi tarafından toplanacak. LTB Afet Yardım Merkezi’ne 0548 863 0582 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Acil ihtiyaçlar

Acil ihtiyaçların yeni battaniye, soba, kuru gıda ve termal malzemeler olarak belirlendiği yardımların yeni ve kullanılabilir durumda olması büyük önem arz etmektedir.

Bu malzemelere ek olarak, ihtiyaç listesi şu şekildedir:

“Yorgan, Yastık, Mont, Kazak, Çorap, Eldiven, Atkı, Bere, Ayakkabı, Bot, İç çamaşırı, Hijyen malzemeleri, İlkyardım malzemeleri, Portatif sandalye, Portatif masa, Kamp sandalyesi, Dış mekan ısıtıcısı, Uyku tulumu, Çadır, Çadır altı mat, Pilli aydınlatma, Güneş enerjili aydınlatma, El feneri, Konserve gıda, Mama, Süt, Bisküvi, Pil, Powerbank, Yağmurluk.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 10:51