Ercan’da duygu dolu anlar

Abdullah SUİÇMEZ

Spor müsabakaları sebebiyle Düzce'de bulunan 14 öğrenci, bir öğretmen ve bir idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, bir öğretmen ve bir idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç kız hentbol takımı Ankara üzerinden havayoluyla Ercan’a geldi. Havaalanında duygu dolu anlar yaşandı. Aileler çocuklarına sarılarak, hasret giderdi.

İki kafileyi ailelerin yanı sıra Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bazı bakanlar karşıladı.

Deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş'ta bulunan 13 öğrenci, bir öğretmen ve bir idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi genç erkek voleybol takımı ile 14 öğrenci, bir öğretmen ve bir idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji genç kız voleybol takımı kafileleri de Adana’dan uçakla KKTC’ye dönüş yaptı.



