Cenazeler adaya ulaştı

Türkiye’den Kıbrıs’a dün ardı ardına acı haberler geldi. Çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’ye giden ve depreme yakalanan Elif Akbaba evlatları İlknur Akbaba ile Arda Akbaba, Şeyma Köse ile bebeği Poyraz, Amaç Arnavutoğlu ve Mehmet Gülen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden 7 kişiden Şeyma Köse ile bebeği Poyraz’ın cenazesi dün akşam yurda getirildi. Cenazeler büyük acı ve gözyaşlarıyla teslim alındı.

Anne ile çocukları depremde can verdi

Şubat tatili için memleketi Kahramanmaraş’a giden Elif Akbaba evlatları İlknur Akbaba ile Arda Akbaba depremde hayatını kaybetti. Lefkoşa’da bulunan Edip Elektronik isimli iş yerinde çalışan 40 yaşındaki Akbaba ile çocuklarının vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Henüz 16 yaşında olan İlknur Akbaba’nın ve Atatürk Meslek Lisesi’nde öğrenci olduğu öğrenildi. Arda Akbaba’nın da Değirmenlik U16 Takımı futbolcusu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesinde öğrenci olduğu bilgisi elde edildi. Akaba ailesinin Değirmenlik bölgesinde yaşamlarını sürdürdükleri, okulların tatil olmasıyla birlikte aile yakınlarını görmek için Kahramanmaraş’a gittikleri belirtildi.

Geride iki evladı kaldı

Bir başka acı haber Hatay’dan geldi. Diş tedavisi için 2 günlüğüne Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden Amaç Arnavutoğlu depreme yakalandı. Konakladığı öğretmenevinin çökmesi sonucu yaşamını yitiren Arnavutoğlu Sivil Savunma personeliydi. Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi olarak da görev yapan,

evli ve 2 çocuk babası Arnavutoğlu’nun vefatı ailesini, dostlarını ve tüm ülkeyi üzdü. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutoğlu’nun sağlık için bulunduğu Kırıkhan Öğretmenevi’nin depremde çöktüğü belirterek, “Üzüntümüz sonsuzdur. Başımız sağ olsun” denildi.

Amaç Arnavutoğlu’nun 2003 yılından beridir Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda görev yaptığı bilgisi de verildi.

Genç futbolcunun acı sonu

Gönyeli Futbol Akademisi sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Gülen de Hatay'daki depremde hayatını kaybetti.

Gönyeli Futbol Akademisinden yapılan açıklamada "Sporcumuz Mehmet Gülen'in Hatay'da depremde vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Anne ile 6 aylık bebeği kurtarılamadı

İskenderun'daki enkazdan önceki gece bebeği ile beraber ağır yaralı olarak kurtarılan Yedikonuk sakini anne Şeyma Köse ile bebeği Poyraz hayata tutunamadı. Orhan Köse acı haberi "Hatay-İskenderun'da bulunan halamın kızı Şeyma Köse ve minicik yavrusu maalesef depremde hayatını kaybetmiştir. Rabbim mekanını cennet eylesin..." notuyla paylaştı.

Ahmet Sennaroğlu ise yaptığı paylaşımda “Bölgemize kötü haber geldi. Şeyma Köse ve Poyraz’ı kaybettik... Özelde tüm Köse ailesinin ve genelde tüm ülkemizin başı sağolsun.. Işıklar içinde uyuyun...” ifadelerine ye verdi. Anne ile bebeğin cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam KKTC2ye gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 10:51