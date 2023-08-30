Belirsizlik var

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi “Afrodit İçin Sıcak Ay” başlıklı haberinde bu yatağın geliştirilmesi konusundaki belirsizlikten söz etti.

Gazete Rum Yönetimi’nin ve özellikle Enerji Bakanı Kostas Papanastasiu’nun, kısa bir süre önce Chevron ve Shell konsorsiyumunun, “Afrodit” yatağı için sunduğu revize edilmiş planı reddetmesinin, bu yatağın geliştirilmesi konusunda belirsizliğe yol açtığını yazdı.

Chevron şirketinin, birkaç ay önce Rum Yönetimi’ne sunduğu revize edilmiş plan içerisine FPU olarak bilinen yüzen üretim ve gaz işleme ünitesi dahil etmemesi üzerine, Rum Yönetimi’nin 25 Ağustos 2023 tarihli yanıt mektubunda, böyle olasılığa karşı olduğunu dile getirdiğini yazan gazete bilgilere göre, Chevron şirketinin, revize edilmiş plana FPU dahil etmemesinin nedenlerinden birinin ekonomi (maliyetin düşürülmesi) olduğunu belirtti.

Gazete yine yetkili kaynaklara dayanarak Rum Enerji Bakanlığının, böyle bir şeyin Güney Kıbrıs’ı “hapsedecek” olması nedeniyle böylesi bir olasılığa karşı olduğunu yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada Rum Yönetimi’nin, “Afrodit” yatağından olan doğal gazın bir yöne doğru (Mısır’daki noktaya) taşınmasını kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirttiler.

Aynı kaynak bunun aksine Rum Yönetimi, gerekmesi durumunda mutlak kontrole sahip olma ve doğal gazı diğer yönlere dağıtma konumunda olmak için FPU’nun “Afrodit” yatağındaki kaynağın üzerine kurulmasını istediğini ifade etti.

Habere göre Rum Yönetimi tarafından yanıtlanması gereken soru, küçük olan Güney Kıbrıs’ın, enerji alanındaki büyük bir şirket olan Chevron ile müzakere etme olanağına sahip olup olmadığı.

Chevron şirketinin, hükümetin talebini kabul etmemesi durumunda gelecekte ne olacağı konusunun da yanıtlanması gereken bir başka soru olduğuna dikkati çeken gazete hükümetin böylesi bir senaryo karşısında bir planı olup olmadığını da sordu.

Papanastasiu savunma yaptı

Habere göre Rum Devlet Radyo ve Telvizyonu RIK’e açıklamada buluna Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Rum Yönetimi’nin revize edilmiş plana karşı olduğunu çünkü planın, şirkete maddi faydalar sağladığını ayrıca üretim konusundaki tehlikeleri artırdığını söyledi.

Revize edilmiş planının Güney Kıbrıs’ın çıkarlarına olduğu konusunda Rum Yönetimi olarak ikna edilemediklerini söyleyen Papanastasiu, sözleşme gereği, anlaşma sağlanması için 30 günlük yani Eylül sonuna kadar bir sürenin bulunduğunu belirtti.

Papanastasiu, o döneme kadar şirket ile anlaşma sağlanacağı konusunda da iyimser olduğunu ifade etti.

EuroAsia konusundaki soruyu yanıtlayan Papanastasiu, maliyeti 2 milyar Euro olan bu projenin çok pahalı bir proje olduğunu belirtti.