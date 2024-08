Herkes zorda

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısının azalması, diğer bölgelerde olduğu gibi Girne esnafının işlerini de olumsuz yönde etkiledi.

Buna elektrik kesintilerinin eklenmesi nedeniyle yerli halkın da çarşıya gitmez olduğunu belirten işyeri sahipleri “ayakta durmakta zorlanıyoruz, moralimiz bozuluyor, gelirler, giderlerimizi karşılayamaz duruma geldi” diyor.

Elektrik sorununa çözüm bulunmaması halinde sosyal yaşamın yanı sıra ekonomik yaşamın daha da kötü olacağına dikkat çeken Girne esnafı, Türkiye’nin bu konuda çok önemli gelişmeler kaydettiğini belirtiyor “Kıbrıs’taki yetkililer de Türkiye’deki gelişmelerden yararlanmalıdır” diyerek, acil önlemlerin alınmasını istiyor.

Ne dediler?..

Ahmet Dikenli (Berber işletmecisi)

“Elektrik kesintileri işlerimizi fazlasıyla etkiliyor. Girne’de günde 3-4 kez elektrik kesintisi yaşıyoruz. Gündüz sıcak gece de karanlık olduğu için iş yapamıyoruz. Temennimiz bir an önce bu sorunların çözülmesidir. Türkiye bu işe bir el atarsa belki bir şeyler değişir. Elektrik kesildiği zaman makinelerin pilleriyle en fazla iki müşteriyi tıraş edebiliyoruz. Gündüz sıcak diye insanlar saç kestirmeye gelmiyor akşam serininde gelmeyi tercih ediyor onda da elektrikler kesiliyor. Elektrik kesintilerine bir an önce çözüm bulurlarsa daha iyi olacaktır.”

Esat Armağan (Restoran işletmecisi)

“Elektrik kesintileri işlerimizi çok kötü etkiliyor. Buzdolaplarımız yandı, etler koktu, meyveler eridi , bu nedenle hepsini çöpe attık. Klimayı geçtik vantilatörleri bile açamıyoruz. İnsanlar 40 derece sıcakta gelip, serinlemek isterken elektrik olmadığı için dükkanlarımıza girmiyor. 16 bin TL elektrik faturası ödedik ancak hizmet alamıyoruz. Bu kesintilerin sona ermesi için yetkililerin çözüm üretmesini bekliyoruz. Gerekirse taşın altına biz de elimizi koymaya hazırız. Domates 100 lira olmuş zar zor alarak buzluklarımıza koyuyoruz o da elektrik kesilince zarar görüyor ve çöpe atıyoruz. Esnaf olarak perişanız ve bir çözüm bekliyoruz.”

İsmail Özderya (Dülger atölyesi işletmecisi)

“Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz tamamen duruyor. Kazancımız etkileniyor, iş teslimimiz etkileniyor ve daha birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorun nasıl çözülür bilmiyorum ancak bu yönde devlet yetkililerinden çözüm üretilmesini bekliyoruz. Türkiye’den su geldiği gibi elektrik de gelebilir, deniz suyundan yararlanılabilir, güneş var rüzgar var ve bunlardan da yararlanılabilir diye düşünüyorum.”

Sibel Alakız (Restoran işletmecisi)

“Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz çok olumsuz etkileniyor. Müşteri olduğu zaman elektrikler kesilince müşterilerimiz sıcak olduğu için kaçıyor. Elektrik olmayınca aksaklıklar çıkıyor ve hiç iş yapamadan elektriklerin gelmesini bekliyoruz. Özellikle son zamanlarda çok sık kesintiler yaşıyoruz ve çok kötü etkileniyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak, maaşımı alayım evime gideyim demeyecek ve halkı düşünerek hareket edecek sonra maaşını alıp evine gidecek. Türkiye’den elektrik gelmesi de bir çözüm ancak bizim burada rüzgar veya güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapabilecek sahalar kurmalıyız. İnsanlar bu kadar zor zamanlar geçirmek zorunda değildir.”

Sakıp Bayramoğluları (Berber işletmecisi)

“Elektrikler gittiği zaman işlerimiz duruyor, çok zor durumda kalıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman müşteri alamıyoruz, gelenleri de göndermek zorunda kalıyoruz. Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz buna rağmen günde iki- üç kez elektrik kesintisi yaşıyoruz. Zaten iş yok bir de elektrik olmadığı için müşteriler kaçıyor. Yetkililerin artık bir çözüm bulması gerekiyor. Bir ara insanlar güneş paneli kuruyordu ancak ona da yasak getirdiler ve insanları düzensiz elektriğe mahkum ettiler. İvedilikle bu işe bir çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Hüseyin Kulak (Turistik hediyelik eşya dükkanı işletmecisi)

“Elektrik kesildiği zaman dükkanlarımız karanlık ve sıcak oluyor. Bazen 10 dakika kesilip geliyor bazen de günde 3 defa kesiliyor. Bazı zamanlar da bir saati aşkın bir süre elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bu sıcakta jeneratör çalıştırmak gerekiyor ancak sadece 10 dakika kullanabiliyoruz. Ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Hükümet elektrik sorununun çözüldüğünü, artık kesinti yaşanmayacağını açıkladı ancak hemen ardından 3 kez elektrik kesildi. Her kesinti de 40 dakika sürdü. Zaten turist konusunda en kötü yılı yaşıyoruz; dükkanlarımız bomboş bir de üzerine elektrik oluyor ve müşteri dükkanlara giremiyor. Elektrik sorunu çözülmez önce düşüncelerin düzelmesi lazım kafalar düzelmedikten sonra ülkede hiçbir şey düzelmez.”

Nurettin EkebulduK (Turist)

“Elektrik kesintisinden bizi bıktırdılar. Yetkililerden elektrik sorununa çözüm bekliyoruz. Elektrik kesintileri Türkiye’de de bir tehlike olmaması adına fırtınalı günlerde, karlı günlerde ve benzeri günlerde kesiliyor ancak şu anda Kıbrıs’ta yağmur yok çamur yok elektrikler kesiliyor ve gına geldi. Hem esnaf hem de buraya gelenlerle burada yaşayanlar perişan oluyor. Geldiğime geleceğime pişman oldum ve bir daha da gelmek istemiyorum”

Mustafa Orhan (Restoran işletmecisi)

“Elektrikler kesildiği zaman rezil oluyoruz. Bazen bir saat bazen 4 saat elektrikler kesiliyor. 600-700 liraya kilosunu aldığımız etler bozuluyor ve çöpe gidiyor ve zarar ediyoruz. Diğer yandan baca fanı çalışmıyor. Usta duman altında kalıyor ve çalışamıyor ayrıca müşteriler de oturamıyor ve her yönden zarar görüyoruz. Elektrik sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ayda bir kez kesilse ona razıyız ancak her gün elektriklerin kesilmesi kabul edilemez. Bu sorunun acilen çözülmesini istiyoruz.”

Hıdır Kurnaz (Börek dükkanı işletmecisi)

“Elektrikler kesildiği zaman tamamen hayat duruyor. İnternet gidiyor paket servis alamıyoruz, fanları çalıştıramadığımız için müşteri gelemiyor dolaplarımızı çalıştıramıyoruz. Bu sene olan elektrik kesintisi kadar elektrik başka bir yıl yaşanmamıştı. Elektrik kesildiği zaman müşterilerimiz gelmiyor dolaplar ısındığı için soğuk içecek satamıyoruz. Ban bu ay 53 bin TL elektrik faturası geldi ödedim ancak karşılığında düzenli hizmet alamıyoruz. Elektrik kesilmeyecek diye dün bir açıklama yapıldı ancak sonrasında yine elektrikler kesildi. Elektrik sorununun çözülebileceğine pek bir inancım kalmadı. Dünyada elektrik üreten gemiler var ve bu tür sistemlere de geçilebilir ve insanların elektriksiz kalmasından onları kurtarabilirler.”