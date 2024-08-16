Deneyim oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, DAÜ Yaz Okulu Ofisi (summer.emu.edu.tr), New Horizon ve DAÜ Astronomi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen DAÜ Astronomi Yaz Atölyesi’nin 3’üncüsü, 12-13 Ağustos tarihlerinde, Fen ve Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Arif Akkeleş (ASA) Amfi Salonu’nda ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde (DAÜ Beach Club) gerçekleştirildi.

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, etkinlik kapsamında yaptıkları açılış konuşmaları sırasında, 3. DAÜ Astronomi Atölyesi’nin katılımcılara yönelik fayda sağlayıcı nitelikte olduğuna değinerek, söz konusu etkinliğe sunumları ile katkı koyan ve katılımcı olarak yer alan herkese teşekkür etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Uluslararası Yaz Okulu kapsamında düzenlenen ve birçok akademisyenin katılım sağlayıp eğitim verdiği 3. DAÜ Astronomi Atölyesi’nde 12 Ağustos tarihinde, Yenal Öğmen “Evrenden Hikayeler”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy “Zamanda Yolculuk”, Tutku Kolcu “Modern Teleskoplar ve Galaksi Evrimi”, Gözde Soyel “LIGO-Kütleçekim Dalgaları”, Sedat İzcan “Yıldızlara Uzanmak: Kendi Uydunuzu İnşa Etmek!”, İbrahim Ekin Erkan “Evrenin Evrimi”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel “Fizikte Hiçlik ve Kozmoloji” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

12 Ağustos tarihinde 3-8’inci sınıf öğrenciler için, 13 Ağustos tarihinde ise 9. sınıf ve üzeri öğrenciler için Teleskoplarla Uzay Gözlemi etkinliği yapıldı. Etkinlikler sonunda, Prof. Dr. Öztüren tarafından, New Horizon İnisiyatifi adına Yenal Öğmen’e ve 3. DAÜ Astronomi Atölyesi’ne katılan öğrenciler adına Kahoot Bilgi Yarışması birincisi Süreyya Sadisönmez’e, hediye ve sertifika takdimi yapıldı. Ayrıca sertifikalı eğitime katılan tüm öğrencilere, DAÜ tarafından e-sertifika gönderilecek.

