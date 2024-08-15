20 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube tarafından tasarrufunda 5 gram kokain ve 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddelerle yakalanan Ahmet Erata, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 6 Ağustos’da saat 21.00 sıralarında zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının, yatak odası içerisinde tespit edildiğini ve huzurunda arama yapıldığını belirten polis, yapılan arama sonucu 5 gram kokain ve 3 gram metamfetamin ele geçirildiğini anımsattı.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 450’şer bin şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

