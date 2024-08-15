Evine baskın yapıldı

Lefkoşa’da satışa hazır 40 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Kırmızı Işık Operasyonu esnasında polisin elinden kaçan Nijeryalı Kelvin Emeke akşam saatlerinde Gönyeli’de tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan LH 576 plakalı aracın durdurulup, arama yapıldığını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama esnasında Kelvin Emeke’nin araçtan inerek, kaçtığını belirtti.

Aracın yolcu koltuğunun altında satışa hazır 28 ayrı pakette toplam 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilerek, sürücü Nathaniel Samson’un tutuklandığını kaydeden polis, kaçan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, Nathaniel Samson’un önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kelvin Emeke’den aldığını söylediğini belirtti.

Polis, verilen bilgi üzerine zanlı Emeke’nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Telefonun şifresini vermedi

Polis, zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere emare alındığını ancak şifresini vermediğini ve DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis, zanlının evinde bulunan uyuşturucu, terazi ve öğütücünün de analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.