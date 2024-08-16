Güney Kıbrıs itiraz etmedi

Rum kesiminin, bu ay sonunda Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları gayri resmi konseyi toplantısına Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılmasına onay verdiği, öne sürüldü.

Politis gazetesi “Fidan’ın Gayri Resmi Konseye Katılımına Yeşil Işık” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu “diplomatik bilgilere” göre, bu ay sonunda gerçekleştirilecek toplantıya Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da katılacağını yazdı.

Çalışma yemeği şeklinde düzenlenecek gayri resmi toplantının 29 Ağustos'ta Brüksel’de gerçekleştirileceğini kaydeden gazete, KİPE’nin atıfta bulunduğu “kaynakların” Rum kesiminin Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantıya davet edilmesine ilişkin olumlu tutumunu, Fidan’ın toplantıya katılmayı kabul etmesinin izlemesi gerektiğini belirttiklerini yazdı.

Fidan’ın davete olumlu yanıt verip vermediğinin henüz teyit edilmediğini yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak, Fidan’ın daveti kabul etmesi halinde Kombos ile Fidan’ın toplantı çerçevesinde sohbet etme fırsatı bulmalarının beklendiğini iletti.

Gazete “Ne Değişti?” ara başlıklı haberinde ise, Rum kesiminin geçen şubat ayı başında gerçekleştirilen bir önceki gayri resmi konsey toplantısında, dışişleri bakanlığı aracılığıyla, Türkiye Dışişleri Bakanının toplantıya katılımını kabul etmediğini anımsattı.

Gazete, Kombos’un o dönem söz konusu toplantı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin itirazını haklı çıkarmak için Güney Kıbrıs’ın Türkiye’den somut adımlar görmeyi bekleyeceğini söylediğini anımsattı.

Gazete Kombos’un birkaç ay önce Rum kesiminin Fidan’ın söz konusu toplantıya katılımıyla ilgili olumsuz tutumunu haklı çıkarmak için kısaca şunları söylediğini de aktardı;

“İyi niyet jestleriyle ilgili taleplerin bir siyasi düşünce unsuru ve müzakere arzusu içermesi aynı zamanda tüm üye devletlerin hassasiyetlerine saygılı olması gerekmektedir. Güney Kıbrıs, Avrupa-Türk meseleleri sepetinde yer alan konularda ilerleme olmasını teşvik etme konusunda isteklidir. İyimseriz ve Türkiye’den de bu konuda önemli bir taahhüt görmeyi bekliyoruz.”

Kombos’un bu tezine göre Fidan’ın toplantıya katılmasının kabul edilmesinin Kombos’un önceki dönemde değindiği konularda bir ilerleme kanıtı olarak yorumlanması gerektiğine işaret eden gazete, “diplomatik kaynakların” gazeteye “veya belki de Rum kesiminin bugünkü olumlu tutumu, Türkiye Dışişleri Bakanının toplantıya katılmasının engellenmesinin ele alınmasının en hafif tabirle siyasi açıdan hatalı olduğunu dolaylı bir şekilde kabul etmek mi” şeklinde bir söylemde bulunduklarını iletti.

Gazete, cevap arayan sorunun, Fidan’ın söz konusu toplantıya katılmasının Rum kesimi tarafından kabul edilmesinin olguların değiştiğine işaret edip etmediği olduğunu da belirtti.