Savaşın seyri değişti

Ukrayna güçlerinin Rusya'ya yönelik sınır ötesi saldırısı devam ediyor.

Beyaz Saray'a göre ordu, savaşı Rus topraklarına taşıyarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "gerçek bir ikilem" içinde bıraktı. Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod’da saldırılar nedeniyle acil durum ilan edildi. Putin, Rus ordusunun Ukrayna askerlerini bölgeden çıkaracağını söylese de, yoğun çatışmalar şimdiye kadar bu hedefi gerçekleştirmekte başarısız oldu.

Ukrayna, Rusya'nın en az bin kilometrekarelik alanını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Ukrayna'nın saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir güç tarafından gerçekleştirilen en büyük saldırı ve savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Ukrayna ordusu, Rus topraklarını füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurmaya devam ediyor.

Ordu, savaşı Rusya'ya taşıyarak yaklaşık 200 bin Rus'un sınır bölgelerinden tahliye edilmesine neden oldu.

Beyaz Saray, Kiev'in onlarca yıldır Rusya'ya yönelik en büyük müdahalesinin daha da derinleştiğini vurgularken, bunun Devlet Başkanı Vladimir Putin için "gerçek bir ikilem" yarattığını söyledi.

Putin, Ukrayna askerinin Rusya sınırından geçerek Batı Kursk bölgesine girmesinin gelecekteki ateşkes görüşmelerinde daha güçlü bir etki elde etmeyi amaçlayan büyük bir provokasyon olduğunu dile getirdi.

Rusya, çoğunluğu Kursk, Voronezh, Belgorod ve Nizhny Novgorod bölgelerinde olmak üzere gece boyunca Rus topraklarında 117 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini açıkladı.

Rus ordusu çaresiz

Ukrayna'nın Kursk'ta ele geçirdiği topraklar, Rusya için utanç kaynağı oldu.

Putin, Rus ordusunun Ukrayna askerlerini bölgeden çıkaracağını söylese de, yoğun çatışmalar şimdiye kadar onları bölgeden çıkarmakta başarısız oldu.

Belgorod'da acil durum

Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod’da Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle acil durum ilan edildi.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna topçu saldırılarının durumu "son derece zor ve gergin" hale getirdiğini, Ukrayna'nın her gün düzenlediği saldırılarda evlerin yıkıldığını, sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.

Gladkov, sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltilmesi için hükümet komisyonuna talepte bulunduklarını belirtti.

