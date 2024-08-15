Holding oldu

Lefkoşa'da düzenlenen Bozkurt Operasyonunda aracında bir kilo 200 gram uyuşturucu bulunan

Olgu Kasapoğlu’nun temmuz ayında tutuklanan iki Nijeryalıya da uyuşturucu verdiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kasapoğlu dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının, geçtiğimiz temmuz ayında 500 gram hintkeneviriyle yakalanan Chibiebe Chime ile Kingsley Isigewe’ye uyuşturucu verdiğinin tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bozkurt Operasyonu sonucu zanlı Olgu Kasapoğlu’nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Polis memuru, araçta 11 bin 255 Dolar, 4 bin Sterlin, bin 340 Euro ve 7 bin 400 TL para da bulunduğunu aktardı.

Teslimatı Audi ile yaptı

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi Beyarmudu Sınır Kapısında aranmakta olan bir şahıstan aldığını, Lefkoşa’da bir şahsa teslim edeceğini, karşılığında 400 Euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde de bir şahsa uyuşturucu teslim edip, 200 Euro aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde uyuşturucu teslim ettiği kişilerin, 24 Temmuz’da yarım kilo hintkeneviriyle yakalanan Chibiebe Chime ile Kingsley Isigewe olduğunun belirlendiğini söyledi.

Chime ile Isigewe’nin şu anda cezaevinde olduğunu kaydeden polis, iki zanlının ifadelerinde uyuşturucu maddeyi gri renk Audi marka bir araçtan yeşil renk çantada teslim aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis, bu nedenle aracın fotoğrafını cezaevine bulunan Isigewe’ye gösterdiğini ve zanlının aracı teyit ettiğini açıkladı.

Bazı suçlamaları kabul etmedi

Polis, zanlının bir kilo 297 gram uyuşturucu ithal, tasarrufu suçlarını kabul ederken,500 gram uyuşturucu verme suçunu kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhine suç geliri aklama suçundan da dava getirildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının KKTC Vatandaşı olduğunu ancak miktarın yüksek, işlenen suçun ciddi olduğunu, hapis cezası almasının yüksek ihtimal olduğunu ve bu nedenle yargılamadan kaçabileceğini belirterek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



