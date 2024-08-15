banner564

Halktan özür diledi    

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa kesintilerin arızalardan kaynaklandığını açıkladı

Halktan özür diledi    
banner598

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin üretim yetersizliğinden değil, arızadan kaynaklı olduğunu belirterek, arızanın bir hafta içinde giderilebileceğini söyledi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, hem Teknecik Santrali’ndeki iki jeneratörde hem de Güney Kıbrıs’taki santralde arıza yaşandığını kaydederek, enerji tüketiminin de pik döneminde olduğunu ve en ufak arızada kesintiler yaşandığını aktardı.
“Halka bir özür borcumuz var.” diyen Paşa, yılların getirdiği ihmaller olduğunu ancak şu anda hem arızaların giderilmesi hem de üretim kapasitesinin artması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Güney Kıbrıs’ta arıza yaşandığında Kuzey Kıbrıs’ta enterkonnekte olan sistemin de kendini kilitlediğini ifade eden Paşa, bu sistemi tekrar devreye sokmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü anlattı.
Teknecik Elektrik Santrali’ndeki iki jeneratörün arızasının giderilmesine yönelik de adımlar attıklarını kaydeden Hüseyin Paşa, jeneratörlerdeki arızalı parçaların yurt dışından getirileceğini, siparişlerinin verildiğini ve birkaç gün içinde parçaların geleceğini anlattı.
Şu anda elektrik tüketiminin pik döneminde olduğunu, her gün bin ton yakıt tüketildiğini söyleyen Paşa, gerekli tedbirler alınmazsa kesintilerin kış aylarında da yaşanacağını bildirdi. Paşa yakıt gemisinin 12 bin ton yakıt getirebildiğini ve bunun yaklaşık iki haftalık yakıt olduğunu da ekleyerek, “Stok yapamıyoruz.” dedi.
Paşa, arızaların giderilmesinin dışında, 40 megawattlık, yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırım kararı da alındığını belirtti.
 

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 09:51
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

Siktir şerefsiz. 250 partizanı milleti zefleyerek işe aldın. Kurum yönetimi adı altindaki haramiler. Sizden tiksiniyoruz.

Bir okur.
Bir okur. - 6 saat Önce

Özrün kabahatinden büyük.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 4 saat Önce

Her gün kesiliyor. Kestikleri saatlerin ücretini faturalardan dusmelidirler.. Yoksa haramzadedirler..

Utanın
Utanın - 51 dakika Önce

Sizin evde kesilmiyor 24 saat klimalar calisir halk da perişan olsun sanki omurunuzda terbiyesizler aldiginiz para haram size

SIRADAKİ HABER
Holding oldu
Holding oldu
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner628

banner473