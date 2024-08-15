Patronu nerede?

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak daha sonra okulu bırakıp ülkede çalışmaya başlayan Hidayet Akbaş’ın 4 yıl süreyle ikamet izinsiz olduğu belirlendi.

Muhaceret affı çıkınca polise giderek, giriş-çıkış belgesi almaya kalkışan zanlı suçüstü yakalandı.

Af yasası 2021’den sonra kaçak duruma düşenleri kapsadığı için bu haktan yararlanamayan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı, ülkede kaçak çalıştığını itiraf etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 13 Ağustos 2024 tarihinde Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelince tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2020 tarihinden beri bin 719 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Sigortasız inşaatlarda çalıştım

Mahkemede söz alan zanlı deport edilmek istemediğini, ileride geri dönmek istediğin söyledi. Aftan yararlanmak istediğini söyleyen zanlı, ülkeye öğrenci olarak geldiğini, daha sonra okulu bıraktığını, kaçak ve sigortasız bir şekilde inşaatlarda çalıştığını da söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.