Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir sitede Gazimağusa Narkotik Şube tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 71 bin TL, 465 Euro ve 170 Dolar para ile yakalanan, Mehmet Öztürkmen ile Sedanur Dokumacı dün ek tutukluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 4 Nisan’da, zanlı 1 Mehmet Öztürkmen’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikamet ettiği İskele Bölgesi’ndeki Royal Sun isimli siteye gittiklerini anımsattı. Zanlının, sevgilisi olan Sedanur Dokumacı ile evinin önünde tespit edildiğini belirten polis, Öztürkmen’in sol omuzunda bulunan çanta içerisinde 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye hatırlattı.

Zanlıların birlikte yaşadığı ikametgahta yapılan arama sonucunda, cam kavanoz içerisinde 120 gram hintkeneviri bulunduğunu da anımsatan polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan düşünülen 71 bin TL, 465 Euro ve 170 Dolar paraya da el konulduğunu açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.