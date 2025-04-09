Bazı markalar satışı durdurdu

Donald Trump'ın ithal otomobillere getirdiği vergi, sektörü olumsuz etkiledi. Dünyadaki bazı büyük otomobil üreticileri işçi çıkarırken, bazıları Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı durdurdu. Donald Trump'ın vergi adımları, ilk olarak küresel otomotiv sektörünü vurdu.

Amerika Birleşik Devletleri 2 Nisan'da ithal otomobillere yüzde 25 ek ithalat vergisi açıkladı. Vergiden ilk etkilenenler Amerika'ya yüksek ihracat yapan şirketler oldu.

Stellantis, Kanada ve Meksika'daki üretim tesislerinde faaliyetlerini belirli süreyle askıya alırken 900 işçiyi de geçici süreyle işten çıkardı.

İngiliz otomobil üreticisi Land Rover ise, Amerika'ya ihracatı bir ay boyunca durdurdu.

Nissan, iki modeli için Amerika'dan sipariş almayacağını duyurdu. Japon üreticinin bu modelleri Meksika'da üretiliyor.

Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre, Audi, bayilerine mektup göndererek, 2 Nisan'dan sonra ABD'ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu belirtildi.

