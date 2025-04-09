Tarihe ışık tutuyor

“Özgürlüğün Kıyısında” isimli belgeselin ilk gösterimi ve “Belgelerle Kıbrıs 1925-1984” isimli serginin açılışı önceki akşam Girne Acapulco Otel’de yapıldı.

İkinci Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan etkinliklere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ve Yönetmen Gökalp Yamen’in yaptığı etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Avrupa Birliği eski Bakanı, Başmüzakereci ve Büyükelçi Egemen Bağış’ın gönderdiği mesajlar okundu.

İkinci Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu; Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği öncülüğünde, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu işbirliğiyle Cumhurbaşkanlığı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Girne, Çatalköy, Gönyeli, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyeleri ve BRTK’nın katkılarıyla yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasında, belgesel ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutladı.

Sadrazam: Köklü bağlar belgelendi

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da, İkinci Kültürel Miras Koruma Ve Araştırma Sempozyumu çerçevesinde “Özgürlüğün Kıyısında” belgeselinin ilk gösterimi ve “Belgeler Kıbrıs 1925-1984” adlı serginin açılışının yapıldığını belirtti.

Sergiyle ilgili de bilgi veren Sadrazam, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki köklü bağları belgeleyen Kıbrıs 1925-1984 adlı sergide, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından alınan 46 belgenin, Kıbrıs Türk Milli Arşivleri ve Rauf Denktaş Özel Arşivinden seçilen 100 fotoğraftan oluşan 20 kolaj çalışmasının yer aldığını kaydetti.

Yamen: Bir diriliş hikâyesi

“Özgülüğün Kıyısında” belgeseli yönetmenlerinden Gökalp Yamen, belgeseli çekerken bir milletin hafızasının sadece tarih kitaplarında değil “bir annenin bekleyişinde, bir çocuğun suskunluğunda, bir toprağın kokusunda saklı olduğuna” tanıklık ettiğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin yokluk ve esarete rağmen inancından ve kimliğinden vazgeçmediğini söyleyen Yamen, hikayenin bir diriliş hikâyesi olduğunu söyledi.

Yamen, belgeselin geçmişi unutmamak, bugünü anlamak ve yarını doğru kurmak adına geçmişin ve geleceğin sesi olacağına inanç belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından belgesel gösterimi yapıldı, sergi gezildi ve katkı koyanlara plaketleri sunuldu.

