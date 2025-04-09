10 gramı 8 bin lira

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversiteye ait yurtta kaldıkları odada yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Terrel Francis Hussein, Jonathan Abaleng Tncube, Alex Mutale ve Yamıkani Kalukangu dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek tutuklama emri alındı.

Duruşmada zanlıların 8 bin liraya aldıkları 10 gram uyuşturucuyu internetten bağlantı kurdukları bir şahıs acılığıyla temin ettikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; 4 Nisan 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversiteye ait yurtta kalan Terrel Francis Husseın ve Jonathan Abaleng Tncube’nin kaldığı odada arama yapıldığını söyledi. Polis memuru; yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis; zanlıların suçüstü tutuklandığını, verdikleri ifade doğrultusunda aynı yurtta kalan Alex Mutale ve Yamikani Kalukangu’nun odasında da arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; bu iki zanlının da suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada aralarında 2’şer bin TL para koyarak, 8 bin liraya 10 gram uyuşturucu aldıklarını ve paylaştıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; zanlıların maddeyi ise internet üzerinden Snapchat isimli uygulamadan irtibat kurdukları bir şahsın Haspolat’ta bir konuma bırakmasıyla temin ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini; beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlıların uyuşturucu maddeyi aldıkları şahıs veya şahısların arandığını belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.