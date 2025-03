Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down Sendromlu çocukları kabul etti.

Kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Down Sendromlu çocuklar yer aldı.

Kabulde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Down Sendromlu çocukların ülkenin çocukları olduğuna dikkat çekerek, KKTC devletinin artan imkanları doğrultusu öğrencilerin topluma kazandırılması yönünde yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini vurguladı.

Öğretmenlere, anne-babalara yaptıkları fedakârlıktan dolayı teşekkür eden Tatar, çocukların eğitilmesi ve topluma kazandırılmasının herkesin görevi olduğunu dile getirerek, tek farkın bir kromozom olduğunu belirtti.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Esra Tülek de mektubu okudu.

Kabulün sonunda öğrenciler okullarındaki atölye çalışmalarında yaptıkları hediyeleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar da, öğrencilere hediye verdi.

Hediye paketleri takdim etti

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Umut ve öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut ve özel eğitim okullarında eğitim gören öğrencileri kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer, öğretmenler ve velilerin de yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu. Cumhurbaşkanı da, öğrencilere hediye paketleri takdim etti.

Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut da, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Uluslararası Down Federasyonu’nun sekiz yıl önce kurulduğunu ifade eden Umut, birlikte birçok etkinlikler yaptıklarını belirterek, Girne’de ilk kez Uluslararası Plaj Futbol Turnuvası düzenlediklerini hatırlattı. Umut, Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’ın desteğiyle 2023 yılında da Gazimağusa’da sekiz ülkeden 100 misafirin katılımıyla plaj turnuvası düzenlediklerini dile getirdi.

Down sendromlu bireylerin, sağlık ve eğitimde ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası kaliteyi yakalama hedefinde olduklarını ifade eden Umut, Türkiye ile birlikte koordineli çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tülay Umut, Cumhurbaşkanı Tatar’ın her zaman yanlarında olduğunu da vurguladı.

Kabulün ardından Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencisi Tuana Zehirok ile Lefke Gazi Lisesi öğrencisi Hüseyin Güney, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde dans gösterisi sundu.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025, 09:51