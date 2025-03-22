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Kameralar ele verdi

Lefkoşa’da park halindeki bir araçtan bin 712 dolar çalan 65 yaşındaki adamın bir yıl önce de benzer suç işlediği ortaya çıktı

Kameralar ele verdi
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Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halindeki araçtan para çalan ve kamera görüntüleri sayesinde olaydan 5 saat sonra yakalanan 65 yaşındaki Şenol Keskinler dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, 2024 yılında da benzer suç işlediğine dair tespit yapıldığı açıklandı.
Mahkemede olguları aktaran polis; 8 Mart 2025 tarihinde 14.00-22.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Bora Sokak'ta park halinde bulunan E. D'ye ait araçtan zarf içerisinde muhafaza edilen bin 712 Amerikan Doları ile bin 100 Türk Lirası çalındığını söyledi. Polis; incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.
Polis; zanlının üzerinde yapılan aramada cüzdanında 2 bin 750 TL, 100 Amerikan Doları ve 127 Euro nakit paranın bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.
Polis; zanlının Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonda kaldığını tespit ettiklerini, odasında 00.30-00.50 saatleri arasında yapılan aramada olay saatinde giymekte olduğu gri renk kapüşonlu ceket ile siyah renk botların bulunarak, emare olarak alındığını belirtti.
Polis memuru; zanlının olay saati giymekte olduğu pantolonun ise üzerinde tespit edildiğini ifade etti.
Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde park halindeki bir araçtan 9 paket sigara çalıp kaçtığı esnada araç sahibinin fark etmesi üzerine sigaraları atıp kaçan kişi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. 
 
Daha önce sigara çaldı
Polis; zanlının araçtan para çaldığını, ancak daha 2024’te işlenen suçu kabul etmediğini ancak o tarihteki kamera görüntüleriyle yeni olayla ilgili kamera görüntülerinin incelendiğini, şahısların aynı kişi olduğunun görüldüğünü söyledi. 
Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti. 
Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
 

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