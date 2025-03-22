Hücrede tutuluyor

Lefkoşa’da başkasına ait 2 apartman dairesini mal sahibinden izinsiz sattığı ve 21 bin Sterlin komisyon aldığı iddia edilen Birdal Kamkam dün sabah mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün ek tutuklama emri alındı. Zanlının kaçak olarak emlakçılık yaptığı ortaya çıkarken, bir mal sahibinin daha izinsiz satış yapıldığına dair şikayetçi olduğu belirtildi.

Hakkında “sahte belge, sahtekarlıkla para temini, kayıt dışı emlakçılık yapma” suçlarından tahkikat yapılan zanlıyla ilgili yeni olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde, Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde bir şahsa ait iki daireyi, kendisine yetki verilmediği halde sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa 160 bin Sterlin karşılığında satmak için anlaşarak, söz konusu şahıstan toplam 21 bin Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği ettiğini söyledi.

Polis; şikayetin 18 Mart 2025 tarihinde yapıldığını, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlının Göçmenköy’deki evinde yapılan aramada bin sterlin bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde bir şikayet daha yapıldığını, zanlının başka bir şahsa ait daireyi de satarak, 10 bin Sterlin komisyon aldığına dair ifade alındığını söyledi.

Polis; ayrıca zanlının Emlakçılar Birliğine kaydı olmadığını da belirlediklerini açıkladı. Polis; mesele ile ilgili aranan şahsın bulunarak, ifadesinin alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini; şu an 2 şikayetçi olduğunu, bu sayının artma ihtimali bulunduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

