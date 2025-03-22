Müfettişlikte soruşturma yapılacak

Ömer KADİROĞLU

Girne’de yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çaparak ölümüne neden olan Miraç Genç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Miraç Genç’in sağ gözünün protez olduğu ancak ehliyetinde bu kusurun belirtilmediği açıklandı. Bu konuyla ilgili Ehliyet Müfettişliğinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polis, kazanın 18 Mart 2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Miraç Genç’in yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını ifade etti.

Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anımsattı.

VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç Genç’in tutuklandığını kaydeden polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söylerken, kanında da inceleme yapılacağını, bu amaçla 20 cc kan örneği alındığını ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde otopsi işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Polis, otopsi sonucuna göre Aldemir’in kaza sonucu öldüğünün teyit edildiğini açıkladı.

Gözündeki kusur ehliyette belirtilmedi

Polis yapılan soruşturmada, zanlının 7 yaşından beri sağ gözünün protez olduğunun tespit edildiğini, ancak ehliyetinde gözü ile ilgili uyarı ibaresi olmadığını, bu konuyla ilgili Ehliyet Müfettişliğinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.





Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025, 09:38