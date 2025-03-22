Konu yargıda

Ömer KADİROĞLU

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin Yeşilköy’de orman arazisine mezarlık yapmasına karşı çıkan ve Orman Dairesi ile belediyeye dava açan bölge halkı ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) geçtiğimiz gün protesto eylemi düzenledi.

Binlerce tür bitki ve onlarca tür hayvanı barındıran ormanlara sonuna kadar sahip çıkmakta kararlı olduğunu belirten bölge sakinleri, konunun yargıya taşındığını, mahkemenin doğa lehine bir karar vermesini beklediklerini ifade etti.

Ormanlık alana yapılması planlanan mezarlığa karşı çıkacaklarını ifade eden bölge halkı, mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sürecin şeffaf ilerlemesi ve orman alanlarının korunması için kamuoyu desteği oluşturulmaya çalışan bölge halkı, herkesten destek beklediğini ifade etti.