Ahmed’in evinden 3 kilo çıktı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de gerçekleştirilen Kod: 32 Operasyonunda tutuklanan Libya uyruklu üniversite öğrencisi Ahmed Muhy Aldeen Mustafa Almuhaddibi, “kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamalarıyla dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 7 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının uyuşturucu satıp para kazandığı açıklanırken, hesaplarının inceleme altına alındığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 19 Mart 2025 tarihinde 21.15 - 22.40 saatleri arasında Alsancak’ta sakin zanlının evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada yaklaşık 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 gram ağırlığında kokain ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis; zanlının suçüstü tutuklandığını, akabinde Girne'de bulunan diğer ikametgahında 23.15 - 23.55 saatleri arasında arama yapıldığını kaydetti. Polis; yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Birçok yere uyuşturucu dağıttı

Polis; zanlının sorgusunda uyuşturucu maddeyi Girne’den bir şahsın yönlendirmesi ile aldığını ve birçok yere dağıttığını itiraf ettiğini, para kazanarak hesabına yaptırdığını söylediğini aktardı.

Polis; mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini; incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının cep telefonun ve hesaplarının da inceleneceğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Savunmadan ilginç iddia

Zanlının avukatı, uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yüksek olduğunu belirterek, müvekkilinin garson olduğunu, alım gücünün olmadığını iddia etti. Savunma ayrıca zanlının bu işi yapması için Libya’daki kardeşinin kaçırıldığını ve bunun araştırılmasını talep etti. Mahkeme zanlının soruşturma maksatlı poliste 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



