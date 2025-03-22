Henüz sonuç alınamadı 

Güney Kıbrıs’ta Greko Burnu yakınlarındaki uluslararası sularda Suriyelileri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolan 12 kişiyi arama çalışmaları sürerken,4 gündür bir sonuna ulaşılamadı.

Rum basınında yer alan habere göre; Suriyeli göçmenleri bulmak için yetkililerin deniz ve havadan yaptığı aramalar bir kez daha sonuçsuz kaldı. Larnaka JCC'den yapılan açıklamaya göre, 17 Mart 2025'ten bu yana deniz alanında sürdürülen Arama Kurtarma çalışmaları yeni bir bulguya ulaşılamadan devam ediyor.

Helikopterle havadan yapılan incelemelerde, çok geniş bir alanın tarandığı ancak ne yazık ki bir sonuç alınamadığı belirtildi. Uzmanlar, kurtulan olma ihtimalinin azaldığını ancak çalışmaların devam edeceğini tahmin ediyor. Aramaların koşullar elverdiği ölçüde yapılması talimatı verilirken, aynı zamanda Lübnan makamlarıyla da temaslarda bulunularak gemi kazasıyla ilgili soruşturmaların yürütülmesi isteniyor.

Ülkelerinden kaçan Suriyelileri taşıyan tekne batmıştı. İlk tespitlere göre, teknede bulunan 21 kişiden 2’si sağ kurtulurken, 7 Suriyeli ölü olarak bulunmuştu.

