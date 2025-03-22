Büyük destek

Cenevre dönüşünde Ankara’ya giden Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı. Cevdet Yılmaz, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada bu yıl içinde Kuzey Kıbrıs’a yapılacak mali yardımın 21 milyar liraya ulaşacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, imzalanan anlaşmanın tarihi büyüklükte olduğunu belirterek bu kaynakla ülkenin pek çok yaşamsal projesinin hayata geçirileceğini ifade etti. Üstel yarım kalan yol projelerinin tamamlanacağını, ayrıca Teknecik santraline 35 megawatlık ilave jeneratörlerin geleceğini belirtti.

Anlaşma törenle imzalandı

2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşması imzalandı.

İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşması'nın imzası için dün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi.

Antlaşmaya TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel imza koydu.

Antlaşmanın imzalanmasının ardından Yılmaz ve Üstel ortak basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz: Kaynak 21 milyar TL’ye ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar TL yeni ödenek tahsis edildiğini, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Yılmaz, eğitime 700 milyon TL, tıbbı cihaz temini için de 480 milyon lira kaynak ayrıldığını ifade etti.

Yılmaz, anlaşmayla Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinin, sürdürülebilir büyüme ve refah artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

KKTC'nin güçlü bir ekonomiye kavuşması, altyapısının modernleşmesi ve Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesinin yükseltilmesi için her zamanki kararlılıklarıyla destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, geçen yılki anlaşma kapsamında 15,9 milyar lira ödeneğin tahsil edildiği ve bunun yüzde 78’inin fiilen kullandığını açıkladı.

11 okulda çalışmalar devam ediyor

Yılmaz, 2024 yılı anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:

“2024 yılı anlaşması kapsamında KKTC'nin iktisadi ve mali gelişimine, refahına yönelik kamusal faydayı esas alan ve vatandaşa dokunan birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede depremde yıkılma riski taşıyan okulların güçlendirilmesi ve yeniden yapımları için 594 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Talepte bulunan okulların genel donanımsal ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmıştır. 18 okulun bakım-onarım işleri tamamlanmış 11 okulda ise çalışmalar devam etmektedir.”

“Pamuklu Sağlık Merkezi’nin ihale süreci kısa sürede tamamlanacak”

Yılmaz, Gazimağusa'da Maraş Sağlık Merkezi'nin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, Pamuklu Sağlık Merkezi'nin ihale sürecinin de kısa sürede tamamlanacağını, Lapta Sağlık Ocağı’nın büyütülmesi ve tadil edilmesi projesinde son aşamaya gelindiğini belirtti.

Sosyal projeleri öne çıkarıyoruz

Yılmaz, 2025 iş birliği anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edilerek, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

Bu bütçenin sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve reel sektör desteklerine öncelik verilerek kullanılacağını kaydeden Yılmaz, bütçenin oransal dağılımını “Yüzde 58 altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 11 kamu maliyesi desteklerine, yüzde 31 savunma harcamalarına ayrılmıştır.” şeklinde açıkladı.

Öncelik verilecek projeler

Yılmaz, 2025 yılında öncelik verilecek projeleri de sıralayarak, altyapı ve enerji yatırımları kapsamında Türkiye'den KKTC'ye elektrik temini için teknik çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Karayollarında 35 kilometresi bölünmüş yol olan 2 yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki üçüncü sınıf yol ağında yapım, bakım ve onarım işlerinin sürdürüleceğini belirten Yılmaz, belirlenen riskli güzergahlarda da yol aydınlatmalarının yapılacağını kaydetti.

Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve 207 km’lik Depo Bağlantı Hattı Projesi’ne de devam edileceğini söyleyen Yılmaz, Türkiye’den boruyla taşınan suyla içme suyu meselesinin çözüldüğünü, şimdi ise sulama projelerine odaklanıldığını ifade etti.

Üstel: Ülkenin pek çok yaşamsal projesi hayata geçirilecek

Başbakan Ünal Üstel de, imzalanan antlaşmanın tarihi büyüklükte bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, bu kaynakla ülkenin pek çok yaşamsal projesinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Üstel, “2025, gençlerimize yönelik pek çok projenin hayat bulduğu bir yıl olacak. Bu yıl, sporda altyapı geliştirme ve tesisleşme yılı olacak. Bu yıl organize hayvancılık bölgelerinin altyapı eksikliklerinin giderildiği yıl olacak. Organize sanayi bölgelerimizin altyapı eksikliklerinin tamamlandığı bir yıl olacak.” dedi.

Hibe edilecek 2 mobil treyler elektrik santralinin sağlayacağı ek 35 megavatlık güçle, yaz aylarında artan enerji ihtiyacına da cevap verileceğini duyuran Üstel, halkın çağdaş bir devlette huzur, güven ve refah içerisinde yaşatmak için çalıştıklarını belirtti; bu kapsamda en büyük desteği her zaman olduğu gibi Türkiye’den aldıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Mali ve İktisadi İşbirliği Antlaşması ile enerji alanında da önemli işlere imza atacaklarını kaydetti.

Üstel, Kıb-Tek Santrallerinin bakım ve onarımları, Navlun Desteğinin devamı ve devlete hibe edilecek 2 adet Mobil Treyler elektrik santrallerinin sağlayacağı ek 35 Megavatlık güçle, yaz aylarında artan enerji ihtiyacına cevap vermiş olacaklarını ifade etti. Üstel yarım kalan yol projelerinin de tamamlanacağını söyledi.

Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüştü

Bu arada Başbakan Üstel, Ankara’da İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği projelerinin ele alındığı görüşmede, özellikle düzensiz göçle mücadele ve güvenlik alanındaki iş birliği konularına odaklanıldığı bildirildi.

KKTC’de düzensiz göçü önlemek amacıyla kurulan Göç Merkezi’nin prosedürlerinin hızla tamamlanmasının, toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu belirtildi.

“Polis ve itfaiye araçları güçlendirilecek”

Toplantıda, KKTC polisinin ve itfaiyesinin hizmet araçlarının yenilenmesi ve teknik olarak güçlendirilmesi konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle araç tedariki ve modernizasyonu üzerine görüşmeler yapıldığı ifade edildi.