Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Covid-19 salgını nedeniyle küresel bir kriz yaşandığını ifade ederek, kısıtlı kaynakları olan KKTC’nin bundan daha fazla etkileneceğini, ancak toplumun bir bütün olarak hareket etmesi durumunda bu sürecin en az zararla atlatılacağını söyledi.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Atakan, BRT’de yayınlanan bir programa konuk oldu ve yaşanan süreci değerlendirdi.

Tolga Atakan, iki aşamalı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, birinci aşamanın; virüs tehlikesinin tamamen ortadan kaldırılması ve sağlık, ikinci aşamanın ise; ne kadar süreceğinin bilinmediği ancak dirayetli ve dayanışma içerisinde olunmasını gerektirecek ekonomik bir savaş olacağını ifade etti.

Atakan, şu anda odaklanılması gerekenin toplum sağlığı olduğunu ifade ederek, sadece sağlık çalışanları değil herkesin bu mücadelenin içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının 1963-74 döneminin ardından ikinci bir travma yaşadığını ifade eden Atakan, “Hiçbirimiz için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Küresel bir krizden geçiyoruz. Global bir resesyon dönemine gireceğiz. İnsanlar güven tesis edilene kadar kabuğuna çekileceği bir süreç yaşanacak. Biz bunu nasıl karşılayacağız? Dünya ile çok fazla bağlantısı olmayan, sınırlı imkanlara sahip olan bir ülke olarak biz belki de bunu daha ağır yaşayacağız” dedi.

Virüsün KKTC’de tam olarak yok edilmesi sonrası sınır kapılarının ne zaman açılacağı veya Türkiye ile uçuşların ne zaman başlayacağı kararının tek başına hükümet tarafından verilemeyeceğini belirten Atakan, ülkede turizm ve yükseköğrenim olmak üzere iki önemli sektör olduğunu, süreç sonrası insan hareketlerinin ne zaman başlayacağının öngörülemediğini, bunun da ciddi anlamda ekonomik sıkıntının habercisi olduğunu kaydetti.

Belli sektörlerin açılması

Tolga Atakan, ekonominin çarklarının dönmesi için bazı sektörlerin belli kurallar çerçevesinde açılması konusunda ve vatandaşın mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi için bazı çalışmalar yapıldığının altını çizdi.

İngiltere’den 30 Nisan’a kadar uçuş yok

İngiltere’den KKTC’ye 30 Nisan’a kadar uçuş olmayacağını, uzmanların görüşleri zamanı geldiğinde bu kararın gözden geçirileceğini anlatan Atakan, orada eğitim görev, sağlık veya akraba ziyareti için bulunan ancak krizin baş göstermesiyle birlikte İngiltere’de mahsur kalan, özellikle yurtların kapanmasıyla birlikte gideceği yeteri olmayan KKTC vatandaşlarına devletin sırtını dönemeyeceğini kaydetti.