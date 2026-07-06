Hit şarkılar coşturdu

Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren Letafet, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Türk pop müziğinin sevilen gruplarından Sakiler'i ağırladı. Kendine özgü yorumları, sahnedeki yüksek enerjileri ve geniş repertuvarlarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan grup, müzik dolu bir geceye imza attı.



Konser öncesinde salonu dolduran misafirler, Sakiler'in sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Grubun sahne performansı daha ilk dakikalardan itibaren izleyicilerden yoğun alkış alırken, gece boyunca salonda eğlence bir an olsun hız kesmedi.



Sakiler, repertuvarında yer alan ve milyonlarca dinlenmeye ulaşan "Canıma Minnet", "Yalanı Bırak" ve "Ara Beni" başta olmak üzere en sevilen eserlerini kendine has yorumuyla seslendirdi. Konuklar, şarkıların büyük bölümüne hep bir ağızdan eşlik ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Zaman zaman cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan salonda duygusal anlar yaşanırken, hareketli parçalarla birlikte eğlencenin dozu daha da arttı.



Sahnedeki samimi tavırları ve seyirciyle kurdukları güçlü iletişimle dikkat çeken Sakiler, konser boyunca dinleyicilerle sık sık sohbet ederek geceye sıcak ve keyifli bir atmosfer kattı. Grubun sahne enerjisi, salonu dolduran misafirlerden tam not alırken, alkışlar ve tezahüratlar konser boyunca hiç eksik olmadı.



Duygusal şarkılarla romantik anlar yaşatan grup, tempoyu yükselten eserleriyle de Letafet'i adeta dev bir konser alanına çevirdi. Müzikseverler gece boyunca dans ederek ve şarkılara eşlik ederek konserin tadını çıkardı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sakiler, performansının sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Yoğun ilgi karşısında dinleyicilere teşekkür eden grup, unutulmaz bir gece yaşattı.



Merit Park Hotel'in seçkin eğlence mekânlarından Letafet ise başarılı organizasyonu ve sevilen sanatçıları ağırlamaya devam ederek, Kuzey Kıbrıs'ın canlı müzik ve eğlence hayatındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.