Hizmetler aksamayacak

Kurban Bayramı bu sabah saat 06.15’te tüm camilerde kılınacak bayram namazıyla başlayacak. Dört gün sürecek bayram boyunca devlet yetkilileri halkla bayramlaşacak, belediyeler ise hizmetlerin kesintisiz sürmesi için nöbetçi ekiplerle görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, saat 09.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda halkla bayramlaşacak. Başbakan Ünal Üstel ise saat 10.00’da Dereboyu’ndaki UBP Genel Merkezi’nde partililerle bir araya gelecek.

Cezaevinde açık görüş uygulanacak

Merkezi Cezaevi’nde ise bayram boyunca açık görüş uygulanacak. Görüşler 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında, her tutuklu ve hükümlü için bir kez ve üç saat kesintisiz gerçekleştirilecek.

Polis Genel Müdürlüğü, bayram süresince emniyet ve trafik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada, özellikle alkollü araç kullanılmaması, hız yapılmaması, sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısında bulunuldu. Polis, 155 Polis İmdat, 156 Narkotik ve 199 İtfaiye hatlarının 24 saat hizmet vereceğini duyurdu.

Başta Lefkoşa Türk Belediyesi olmak üzere ülke genelindeki belediyeler de bayram süresince temizlik, su, sağlık, defin ve zabıta hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. Belediyeler ayrıca kurban atıklarının çevreye bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi, Lefke Belediyesi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi de bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet vereceklerini duyurdu.

LTB çiçek dağıttı

Bu arada LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile belediye personeli dün mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek dağıttı. Harmancı, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.