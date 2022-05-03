‘Hukuka uygun değil’

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıb-Tek’in bu aydan itibaren faturalara yansıttığı Yakıt Değişim Ücretinin yasal olmadığını savundu.

Yarkıner, yasal süreç başlatmalarının gündemlerine olduğunu vurgulayarak, “Bu 0.60 kuruşluk ek fatura girdisinin geçerli nedeni yoktur. Yani hem hukuksuz hem de teknik mesnetten yoksun bir para alıyorsunuz” ifadesini kullandı.

Ayer Yarkıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Kıb-Tek’i yönetenler, kurum ile halkın arasına giriyor. Kilowat saat başına aldığınız 0.60 krş. solar kurulumu için geçerli değildir. Aynı zamanda teknik olarak da geçerli değildir. Makinaların yakıt tüketim maliyetini hesaplarken hangi santralin ne kadar çalıştığını ve ne kadar yakıt tükettiği ve ne kadar enerji ürettiği de hesaplanmalıdır ve açıklanmalıdır. Bu 0.60 kuruşluk ek fatura girdisinin geçerli nedeni yoktur. Bir kez olsun doğru ve teknik geçerliliği olan işleri yapınız. Türbinleri kullanmadığınız bu süreçte bu yakıt kilowat için doğru rakam değildir. Yani hem hukuksuz hem de teknik mesnetten yoksun bir para alıyorsunuz. Kıb-Tek’i yönetenler santrallerin yakıt tüketim miktarlarını bile bilmiyor, bu nedenle 60 kuruş teknik olarak da doğru değildir. Yakıt değişim bedeli, birim kWs için ödenecek bedeli belirler. Solar kurulumları mahsuplaşma esaslıdır. Böyle bir bedel yansıtılamaz. Yasal süreç gündemimizdedir.”