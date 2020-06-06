KKTC genelinde sadece 22 test

Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte 22 test yapıldığını pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

KKTC genelinde sadece 22 test
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 22 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

6  Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.432

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
jale
jale - 4 saat Önce

diploma törenine katılacak veliler ve öğrencilere yap kesin bulursun hem 22 kişi değiller yüzlerce olacaklar.