İbret verici ceza

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2024 yılı Mart ayında meydana gelen olayda trafikte tartıştığı iki kişiden birinin parmaklarını kıran, diğerini bıçakla yaralayan Umutcan Karaboğa hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Tutuksuz yargılanan sanık, vahim zarar ve yaralama suçlarından bir yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı okudu. Başkan, sanığın vahim zarar ve yaralama suçlarından mahkûm edildiğini belirtti. Başkan, vahim zarar suçunun 7 yıla, yaralama suçunun ise 3 yıla kadar hapis cezası öngören, toplumda sıkça karşılaşılan, ciddi ve vahim suçlar arasında yer aldığını vurguladı.

Başkan, mahkeme huzurundaki bulgulara göre sanığın trafikte kavga ettiği şahıslardan birinin üç parmağını kırdığını, diğer şahsı ise bıçak kullanmak suretiyle serçe parmağından yaraladığını ifade etti. Başkan, anığın kavga sırasında bıçak taşımasının ve bu bıçağı kullanarak yaralama eylemini gerçekleştirmesinin olayın ağırlığını artıran bir unsur olduğunu kaydetti.

Mahkeme Başkanı, sanığın öğrenci olarak bulunduğu bir ülkede bıçak taşımasının ve iki kişiyi yaralamasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Toplumda artış gösteren şiddet olaylarına dikkat çeken Başkan, bu tür yaygın suçlarda kamu düzeninin korunması ve benzer suçların önlenmesi adına caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Başkan, sanığın genç yaşta olmasını, sabıkasız geçmişe sahip olmasını ve aleyhine getirilen davaları kabul etmesini hafifletici faktörler olarak dikkate aldıklarını söyledi. Tüm bu unsurların birlikte değerlendirildiğini belirten Başkan, ceza takdir edilirken kamu yararı ile sanığın şahsi durumunun dengelendiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı; işlenen suçların ciddiyeti, olayın meydana geliş şekli ve sanığın kişisel durumu ışığında, bir yıl hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını açıkladı.

