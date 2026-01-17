Zanlı sayısı 8 oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesine bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada 6 kişi daha tutuklandı.

Daha önce tutuklanan ve azmettirici olduğu iddia edilen B.A.’nın suçla bağı olmadığı tespit edilerek, serbest bırakıldı.

İskele ve Beyarmudu’nda önceki gün düzenlenen operasyonda tutuklanan H.B.E.(E-31), A.D.(E-49),

B.G.(E-41), A.C.G.(E-23) ve H.K.(E-37) ile tetikçi A.K. ve silahları temin eden F.Y. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, H.B.E.(E-31), A.D.(E-49) ve E.Y.’nin (E-29) ile olayda kullanılan motosikleti temin ettikleri açıklandı. H.B.E.’nin motosikleti Güney Kıbrıs’tan getirdiği belirtilirken, B.G.(E-41), A.C.G.(E-23) ve H.K.’nin ise (E-37) aranan şahısları evlerinde barındırdıkları kaydedildi.

3 noktada operasyon düzenlendi

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 5 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalça bölgesinden, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda galeri içerisinde bulunan araçlarda da hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının olayın meydana geldiği günün akşamı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada tasarrufunda kask, 2 adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen F.Y.’nin Girne’de tespit edilerek 10 Ocak 2026’da tutuklandığını söyleyen polis, incelenen kamera görüntülerinde saldırıda kullanılan tabancanın teslim edildiği aracın F.Y. tarafından kullanıldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, devam eden soruşturma çerçevesinde İskele, Lefkoşa ve Beyarmudu bölgelerinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda A.D., H.B.E., W.Y., B.G., A.C.G. ve H.K.’nin tutuklandığını, A.D.’nin Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, H.B.E.’nin ise Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda yakalandığını söyledi.

Motosiklet güneyden getirildi

Polis, zanlıların verdikleri ifadeler doğrultusunda olayda kullanılan motosikletin teslim edildiği boş arazide arama yapıldığını, motosiklete ait olduğu düşünülen bir parçanın bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis ayrıca H.B.E., A.D. ve E.Y.’nin olayda kullanılan motosikletin temin edilmesinde rol aldıklarının belirlendiğini, H.B.E.’nin motosikleti Güney Kıbrıs’tan getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, B.G., A.C.G. ve H.K.’nin ise aranan şahısları evlerinde barındırdıklarının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın halen devam ettiğini, zanlı A.K.’nin iki ayrı gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadelerin araştırılacağını, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu söyledi. KKTC genelinde çok sayıda kamera görüntüsünün incelendiğini, zanlının ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren ülkede bulunduğu sürecin detaylı şekilde araştırıldığını belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu kaydederek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Birçok kamera görüntüsü incelenecek

Savcı Behrat Mavioğlu da, olay öncesi, olay anı ve olay sonrasına ilişkin çok sayıda kamera kaydının incelenmesi gerektiğini, dijital veriler üzerindeki incelemenin sürdüğünü ve soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti. Savcı, İskele ve Beyarmudu bölgelerindeki kamera kayıtlarının da toplanarak inceleneceğini, aranan şahıslar bulunduğunu ifade ederek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma 3 güne itiraz etmedi

Zanlıların avukatları talep edilen süreye itiraz etmezken, polise sorular yöneltildi. Zanlı A.K.’nin avukatı, müvekkilinin verdiği ikinci gönüllü ifadenin usule uygun alınmadığını, ifade sırasında sosyal hizmetler görevlisi ile babasının hazır bulunmadığını ve müvekkiline baskı yapıldığını ileri sürdü.

Zanlı H.B.E.’nin avukatı ise müvekkilinin olayla bağlantısının ne olduğu yönünde soru yöneltti. Polis, H.B.E.’nin olayda kullanılan motosikleti Güney Kıbrıs’tan getirerek Beyarmudu bölgesine götürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Savunma ise motosikletin Pile bölgesinden alınıp İngiliz üslerinin bulunduğu ara bölgeye bırakıldığını iddia etti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.