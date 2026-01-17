Suça suç eklendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda yüklü miktarda kaçak et ele geçirildi, zanlı M.K. gümrüksüz mal tasarrufu ve sirkat suçlamalarıyla tutuklandı. Operasyon kapsamında zanlıya ait buzluklu vito kamyon ve kasap dükkânında yapılan aramada toplam 1 ton 782 kilogram et ile Gazimağusa Belediyesi’nden sirkat edildiği belirlenen 3 adet et mühürleme aleti bulundu. Zanlıya ait ağılda yapılan denetimlerde ise kulak numarası bulunmayan 70 küçükbaş hayvan ve çok sayıda kullanılmış hayvan kulak numarası tespit edildi. Operasyon genelinde ele geçirilen toplam bir ton 782 kilogram et müsadere edildi.

Mahkeme süreci

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Keleş; Gazimağusa’da saat 20.30 sıralarında, zanlı M.K.’nin kullanımındaki buzluklu vito kamyon aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada 24 adet karton ve 24 adet poşet içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli olduğu tespit edilen toplam bir ton 160 kilogram kuzu ve dana etinin bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, arama esnasında zanlının koşarak kaçmaya çalıştığını, ancak kısa sürede yakalandığını belirtti. Polis, zanlının Gazimağusa’da faaliyet gösteren kasap dükkânında saat 21.00 sıralarında yapılan aramada ise Gazimağusa Belediyesi’ne ait olup daha önce sirkat edildiği tespit edilen 3 adet et mühürleme aletinin bulunarak emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, meseleyle bağlantılı aranan bir şahsın daha bulunduğunu ifade eden polis, zanlı aleyhinde tutukluluk talep etti.

Mahkeme huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Belediye ekipleri arama yaptı

Öte yandan yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde Gazimağusa Belediyesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, polis ekipleri ve Veteriner Dairesi tarafından ele geçirilen etler üzerinde detaylı inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde etler üzerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ait mühürler bulunduğu açıklandı.

Soruşturma kapsamında zanlıya ait ağılda polis ve Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kulak numarası bulunmayan 70 adet küçükbaş hayvan tespit edildi. Ayrıca kasap dükkânında yapılan kontrollerde üzerinde mühür bulunmayan 30 kilogram bütün kuzu, buzlukta donmuş şekilde muhafaza edilen ve kaynağı belirlenemeyen 182 kilogram kuzu kıyma, 69 kilogram dana kıyma, 337 kilogram muhtelif dana eti, 17 kilogram kuyruk yağı, 17 kilogram kelle ve ciğer ele geçirilerek emare alındı.

Denetimlerde ayrıca iş yerinin asma katında mevzuata aykırı şekilde çalışanlara ait yatakhane bulunduğu ve çok sayıda kullanılmış hayvan kulak numarasının tespit edildiği bildirildi.

Bir ton 782 kilogram et imha edildi

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyon sonucunda ele geçirilen toplam bir ton 782 kilogram et, zabıta, gümrük ve polis ekipleri eşliğinde müsadere edildi. Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan kontroller neticesinde, işletmede hijyen ve sağlık kurallarına uyulmadığı tespit edilerek, işletme sahibine Belediyeler Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca asgari ücretin yüzde 100’ü oranında sabit para cezası kesildi.

Polis ekipleri tarafından zanlı M.K. aleyhinde gümrüksüz mal tasarrufu ve sirkat suçlarıyla ilgili soruşturma sürdürülürken, Veteriner Dairesi ekipleri de ağılda tespit edilen kayıtsız hayvanlar ve ele geçirilen kulak numaralarıyla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.